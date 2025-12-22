Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Jugendliche nach Raub gestellt

Recklinghausen (ots)

Zwei Jugendliche überfielen am Freitagnachmittag einen Kiosk an der Steinstraße - die Polizei konnte die Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Gegen 17:20 Uhr betraten zwei maskierte Täter den Kiosk und forderten Bargeld von einer Mitarbeiterin. Einer der Täter hielt dabei eine Schusswaffe in der Hand, der andere hatte ein Messer dabei. Die Mitarbeiterin öffnete die Kasse und einer der Täter nahm Bargeld heraus. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Die Polizei leitete eine intensive Fahndung ein. Im Bereich der Europastraße konnte eine Streife zwei Jugendliche mit passender Personenbeschreibung antreffen. Bei einer Durchsuchung konnten mehrere Beweismittel - unter anderem auch das Diebesgut - sichergestellt werden. In der Nähe konnten die Polizisten außerdem die Waffe auffinden. Es handelt sich um eine PTB-Waffe. Bei den Jugendlichen handelt es sich um zwei 14-Jährige aus Gladbeck. Es wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet.

