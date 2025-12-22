Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Erreichbarkeit der Pressestelle an den Weihnachtsfeiertagen

Recklinghausen (ots)

Liebe Medienvertreterinnen, liebe Medienvertreter,

es weihnachtet schon sehr stark und plötzlich stehen die Feiertage wieder vor der Tür. Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest!

Für all diejenigen, die an den Feiertagen arbeiten müssen, ist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Recklinghausen

am Freitag, den 26. Dezember 2025, zwischen 11 und 14 Uhr

unter der 02361 -55 1031 erreichbar.

Für Nachfragen zu herausragenden Ereignissen erreichen Sie in der übrigen Zeit die Leitstelle der Polizei Recklinghausen über das Medientelefon.

Genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie gesund!

