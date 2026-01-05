Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall an einer Baustelle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Sonntag, 04.01.2026, kollidierten zwei Autos auf der Mielestraße, in Höhe der Sudbrackstraße. Vier Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Gegen 19:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Bielefelder mit seinem VW Touran die Mielestraße in Richtung Sudbrackstraße. Als er den Kreuzungsbereich in Richtung Bünder Straße überqueren wollte, übersah er den Toyota Corolla eines 54-jährigen Bielefelders, der die Sudbrackstraße in Richtung Schildescher Straße befuhr, wodurch es zur Kollision kam.

Nach Angaben des 40-Jährigen sei der Toyota-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren. Dadurch hätte er ihn nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen können. Der 54-Jährige gab seinerseits an, dass der Touran-Fahrer seine Vorfahrt missachtet und zu schnell in die Kreuzung eingefahren sei.

Bei der Kollision erlitten die 41-jährige Beifahrerin, eine 65-jährige Mitfahrerin, eine Jugendliche und ein Kind des Touran-Fahrers schwere Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf rund 18500 Euro geschätzt.

