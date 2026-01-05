PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall an einer Baustelle

POL-BI: Unfall an einer Baustelle
Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Sonntag, 04.01.2026, kollidierten zwei Autos auf der Mielestraße, in Höhe der Sudbrackstraße. Vier Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Gegen 19:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Bielefelder mit seinem VW Touran die Mielestraße in Richtung Sudbrackstraße. Als er den Kreuzungsbereich in Richtung Bünder Straße überqueren wollte, übersah er den Toyota Corolla eines 54-jährigen Bielefelders, der die Sudbrackstraße in Richtung Schildescher Straße befuhr, wodurch es zur Kollision kam.

Nach Angaben des 40-Jährigen sei der Toyota-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren. Dadurch hätte er ihn nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen können. Der 54-Jährige gab seinerseits an, dass der Touran-Fahrer seine Vorfahrt missachtet und zu schnell in die Kreuzung eingefahren sei.

Bei der Kollision erlitten die 41-jährige Beifahrerin, eine 65-jährige Mitfahrerin, eine Jugendliche und ein Kind des Touran-Fahrers schwere Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf rund 18500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

