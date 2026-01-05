POL-BI: Vermisste 14-Jährige angetroffen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Die zunächst vermisste 14-jährige Bielefelderin wurde am Freitag, 02.01.2026, angetroffen. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.
Die Bielefelderin wurde am Montag im Bereich der sogenannten "Tüte", an der Herbert-Hinnendahl-Straße, angetroffen. Sie wird medizinisch versorgt.
Die Polizei bittet darum, die personenbezogenen Daten und das Foto der 14-Jährigen zu löschen.
