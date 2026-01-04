PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Unbekannter fährt eine 55-jährige Bielefelderin an und flüchtet vom Unfallort

Bielefeld (ots)

(fl) Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, kam es im Biberweg in Bielefeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Biberweg in Richtung Hirschweg. Dabei fuhr er offenbar zu nah an dem geparkten Pkw BMW einer 55-jährigen Bielefelderin vorbei, die sich zu diesem Zeitpunkt links neben ihrem Fahrzeug aufhielt. Er berührte mit seinem Fahrzeug die geöffnete hintere Fahrzeugtür des geparkten Fahrzeuges und die 55-jährige Bielefelderin. Danach stoppte er zunächst und verblieb eine Zeitlang am Unfallort. Danach entfernte er sich aber in unbekannte Richtung und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die 55-jährige Bielefelderin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Bei dem unbekannten Pkw könnte es sich um einen VW Passat älteren Baujahres handeln, eventuell in schwarzer Farbe. Er ist vermutlich auf der rechten Seite beschädigt. Der flüchtige Fahrzeugführer wird als männlich, 20-25 Jahre alt, blond, 180 cm groß, mit akzentfreier Aussprache und mit einer hellen Jacke bekleidet beschrieben. Der männliche Beifahrer wird als etwas größer als der Fahrer, dünn, mit zurückgegelten braune Haaren und mit Schnurrbart beschrieben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld unter den angegebenen Telefonnummern zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

