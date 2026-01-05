Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrerwechsel auf der Autobahn

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Minden - Porta Westfalica - Streifenbeamte der Autobahnpolizeiwache Herford staunten am Donnerstag, 01.01.2026, bei einer Pkw Kontrolle auf der A 2 gleich zweimal. Zunächst reduzierte ein Hyundai-Fahrer, der kontrolliert werden sollte, deutlich seine Geschwindigkeit, anschließend saß er nicht mehr am Lenkrad.

Die Autobahnpolizisten gaben dem männlichen Fahrer gegen 16:50 Uhr Signale, um in Fahrtrichtung Hannover zu folgen. Bis zum anvisierten Kontrollort auf dem Parkplatz Fuchsgrund fuhren die Beamten zeitweise nur zwischen 30 und 40 km/h, damit der Kontakt zu dem plötzlich sehr langsam fahrenden Hyundai i20 nicht völlig abriss.

Als die Polizisten an den Pkw traten, saß die 44-jährige Pkw-Halterin aus Gotha auf dem Fahrersitz. Der zuvor erkannte Fahrer, ein 34-Jähriger aus Gotha, saß neben zwei weiteren Personen auf einem Rücksitz. Beide Personen stritten zunächst ab, einen Fahrerwechsel durchgeführt zu haben. Schließlich bestätigte ein Mitfahrer die Beobachtungen und Vorwürfe der Beamten.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde bei dem Mann ein Tütchen mit einem weißen Pulver aufgefunden, bei dem es sich um Betäubungsmittel handeln soll. Außerdem ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Auf der Autobahnpolizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Es wurden Strafverfahren gegen den Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Gegen die Fahrzeughalterin wird wegen der Duldung der Fahrt ihres Lebensgefährten ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell