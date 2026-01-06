Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldkette aus Juweliergeschäft gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nachdem eine unbekannte Diebin mit zwei weiteren Personen am Samstag, 03.01.2026, einen Juwelier verließ, fehlte eine Goldkette aus der Auslage.

Neben einigen Kunden hielten sich gegen 14:10 Uhr zwei Frauen und ein Mann in dem Geschäft an der August-Bebel-Straße auf. Dabei gelang es der Haupttäterin, in eine Vitrine zu greifen und eine Goldkette herauszunehmen. Mit der erbeuteten Kette verließ das Trio das Juweliergeschäft in Nähe der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße.

Die Beschreibung der tatverdächtigen Personen:

Die Haupttäterin trug einen schwarzen Mantel und ein schwarzes Tuch über Kopf, Stirn und Ohren, welches den Gesichtsbereich nicht bedeckte. Sie soll gebrochenes Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Die weibliche Begleiterin trug eine dunkle Baskenmütze mit dunkel und hell meliertem Bommel sowie eine eisblaue Steppjacke mit Rautenmuster. Sie trug ihre sehr langen und gewellten Haare offen über dem Rücken.

Der männliche Begleiter trug eine schwarze Jacke mit zwei aufgesetzten Brusttaschenklappen. Er hatte seine Haare nach hinten gegelt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

