Polizei Bielefeld

POL-BI: Kaffee aus Vitrine gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht Zeugen und den oder die Täter, die in der Nacht zu Montag, 05.01.2026, eine Glasvitrine beschädigten und Kaffeepäckchen in der Altstadt gestohlen haben.

Am Montagmorgen wurden Streifenbeamte zu einem Café für Croissant Spezialitäten an die Obernstraße gerufen. Im Eingangsbereich befand sich ein Loch in dem Glas einer, in der Hauswand eingelassenen, Vitrine. Aus ihr wurden mehrere ausgestellte Päckchen Kaffee gestohlen. Die Inhaberin des Cafés grenzt den Tatzeitraum zwischen 18:30 Uhr, am Sonntag, und 07:00 Uhr, am Montag, ein.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 / Polizeipräsidium Bielefeld unter 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell