Polizei Bielefeld

POL-BI: Handtasche entrissen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Am Dienstag, 06.01.2026, nahm ein bisher unbekannter Täter auf einem Parkplatz an der Engerschen Straße die Tasche einer Frau gewaltsam an sich und flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 56-jährige Herforderin stand gegen 17:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums, angrenzend zur Straße Im Bracksiek, vor dem Eingang zu einem Elektrofachgeschäft. Dort riss ihr ein Mann die graue Handtasche von der Schulter und lief über die Engersche Straße davon.

Die Herforderin konnte ihre Handtasche orten und teilte den Polizeibeamten den Standort mit. Die Polizisten entdeckten die Tasche auf einem Stichweg zwischen einem nahegelegenen Friedhof und der Niedernfeldstraße. Der Täter hatte nur das Bargeld an sich genommen und den Rest zurückgelassen.

Der Mann war etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte ein südländisches Aussehen und dunkle, lockige Haare. Er trug eine weiße Jacke und einen schwarzen Rucksack mit einem Nike-Logo.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell