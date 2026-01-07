POL-BI: Werkzeugkoffer in Hausflur gestohlen
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Heepen - Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl eine Schleifmaschine, die ein Handwerker am Montagmorgen, 05.01.2026, in einem Flur abgestellt hatte.
Gegen 10:00 Uhr waren Mitarbeiter eines Bielefelder Malerbetriebs in einem Mehrparteienhaus an der Lüneburger Straße beschäftigt. Währenddessen stellte ein 41-Jähriger für einen kurzen Moment einen Werkzeugkoffer in dem Hausflur unbeaufsichtigt ab. Als er zurückkehrte, fehlte der Koffer und ein Deltaschleifer der Marke Flex mit einem dreieckigen Schleifteller. In dem Gebäude konnte er die Maschine nicht wieder entdecken.
Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0
