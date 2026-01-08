PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

Am 08.01.2026, gegen 01:45 Uhr, kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, in Höhe der Anschlussstelle Herford Bad Salzuflen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Eine mit zwei Personen besetzte spanische Sattelzugmaschine mit Auflieger kam aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der Sattelzug kippte daraufhin um und kam auf der Mittelschutzplanke und dem linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Hierbei wurde der 59 Jahre alte Fahrer lebensgefährlich verletzt und mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Eine weitere noch unbekannte Person wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Derzeit ist die A2 in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum späten Vormittag andauern und erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich ziehen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Herford / Bad Salzuflen abgeleitet. In Fahrtrichtung Dortmund wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster wurde zur Verkehrsunfallaufnahme angefordert.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

