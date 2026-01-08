PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vom 27.12.2025 bei Schlemmin (Gemeinde Bernitt)

Bernitt / Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Kriminalpolizei ermittelt aufgrund eines ungewöhnlichen Falles des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vom 27.12.2025 und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach wurde auf der K2 zwischen Schlemmin und der L14 etwa auf Höhe des Parkplatzes zum Funkturm durch bislang unbekannte Personen ein etwa 18 Meter hoher Baum gefällt, sodass dieser quer über der Fahrbahn zum Liegen kam.

Zwei Fahrzeugführer, die sich gegen 00:50 Uhr auf der K2 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befanden, kollidierten nahezu zeitgleich mit dem auf der Straße liegenden Baum. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalles herrschten diesige bis nebelige Sichtverhältnisse.

So durchschlug bei dem Zusammenstoß u.a. ein Ast die Frontscheibe eines Ford auf Hohe des Fahrzeugführers. Des Weiteren befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch seine Ehefrau sowie seine 4 und 8 Jahre alten Kinder in dem PKW. Weiterhin kollidierte der Fahrzeugführer eines Mazda mit dem Hauptstamm des Baumes, wodurch sein Fahrzeug massiv beschädigt wurde. Dieses war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand letztlich ein Gesamtschaden von etwa 17.500EUR.

Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Polizei auf einen weiteren gefällten Baum hingewiesen. Dieser lag ca. einen Kilometer vom Unfallort in Richtung Schlemmin neben der Fahrbahn entfernt. Auch hier konnte kein Verantwortlicher festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesen Fällarbeiten oder möglichen Verursachern der gefällten Bäume geben können oder weitere Hinweise haben, die der Aufklärung des Falles dienen, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 19:17

    POL-HRO: Vollsperrung und auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall auf der Autobahn

    Rostock-Autobahnkreuz A20/A19 (ots) - Am 07.01.2026 gegen 15:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten LKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige bulgarische Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz Sprinter zunächst die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Auf Höhe des Autobahnkreuz Rostock befuhr er dann die Verteilerspur in ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:34

    POL-HRO: Rauchentwicklung in Wariner Wohnanlage - Eine Person verletzt

    Warin (LK NWM) (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 00:40 Uhr, kam es in einer Wohnanlage in der Brüeler Straße zu einer starken Rauchentwicklung, die einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz auslöste. Aus bisher ungeklärter Ursache trat in einem Zimmer der Anlage starker Rauch auf. Sofort eingeleitete Maßnahmen durch die Freiwilligen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 09:30

    POL-HRO: Autodiebstahl in Hagenow: Audi entwendet

    Hagenow (ots) - Nach dem Diebstahl eines Audis in Hagenow in der Nacht zu heute sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Fahrzeug mit HGN-Kennzeichen in einer Parklücke im Hellbuschweg/Ecke Spielstraße gestanden. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 04:00 Uhr soll der weiße Audi A4 (Baujahr 2017) durch unbekannte Täter entwendet worden sein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren