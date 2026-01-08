Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vom 27.12.2025 bei Schlemmin (Gemeinde Bernitt)

Bernitt / Landkreis Rostock (ots)

Die Güstrower Kriminalpolizei ermittelt aufgrund eines ungewöhnlichen Falles des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vom 27.12.2025 und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Demnach wurde auf der K2 zwischen Schlemmin und der L14 etwa auf Höhe des Parkplatzes zum Funkturm durch bislang unbekannte Personen ein etwa 18 Meter hoher Baum gefällt, sodass dieser quer über der Fahrbahn zum Liegen kam.

Zwei Fahrzeugführer, die sich gegen 00:50 Uhr auf der K2 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befanden, kollidierten nahezu zeitgleich mit dem auf der Straße liegenden Baum. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalles herrschten diesige bis nebelige Sichtverhältnisse.

So durchschlug bei dem Zusammenstoß u.a. ein Ast die Frontscheibe eines Ford auf Hohe des Fahrzeugführers. Des Weiteren befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch seine Ehefrau sowie seine 4 und 8 Jahre alten Kinder in dem PKW. Weiterhin kollidierte der Fahrzeugführer eines Mazda mit dem Hauptstamm des Baumes, wodurch sein Fahrzeug massiv beschädigt wurde. Dieses war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand letztlich ein Gesamtschaden von etwa 17.500EUR.

Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Polizei auf einen weiteren gefällten Baum hingewiesen. Dieser lag ca. einen Kilometer vom Unfallort in Richtung Schlemmin neben der Fahrbahn entfernt. Auch hier konnte kein Verantwortlicher festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesen Fällarbeiten oder möglichen Verursachern der gefällten Bäume geben können oder weitere Hinweise haben, die der Aufklärung des Falles dienen, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

