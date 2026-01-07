PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rauchentwicklung in Wariner Wohnanlage - Eine Person verletzt

Warin (LK NWM) (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 00:40 Uhr, kam es in einer Wohnanlage in der Brüeler Straße zu einer starken Rauchentwicklung, die einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz auslöste.

Aus bisher ungeklärter Ursache trat in einem Zimmer der Anlage starker Rauch auf. Sofort eingeleitete Maßnahmen durch die Freiwilligen Feuerwehren Warin und Neukloster führten zur Evakuierung eines 61-jährigen Bewohners. Dieser wurde aufgrund einer schweren Rauchgasintoxikation umgehend in ein Klinikum gebracht.

Die Feuerwehr lüftete das betroffene Zimmer, welches anschließend von den eingesetzten Polizeikräften beschlagnahmt wurde.

Erste Schätzungen zum Sachschaden belaufen sich auf etwa 5.000 Euro. Die übrigen Räumlichkeiten der Wohnanlage sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 09:30

    POL-HRO: Autodiebstahl in Hagenow: Audi entwendet

    Hagenow (ots) - Nach dem Diebstahl eines Audis in Hagenow in der Nacht zu heute sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Fahrzeug mit HGN-Kennzeichen in einer Parklücke im Hellbuschweg/Ecke Spielstraße gestanden. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 04:00 Uhr soll der weiße Audi A4 (Baujahr 2017) durch unbekannte Täter entwendet worden sein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 23:13

    POL-HRO: Hoher Sachschaden durch umgekippten LKW nahe Goldberg

    Goldberg (ots) - Am 06.01.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der K 135 zwischen den Ortschaften Goldberg und Alt Schwinz ein Verkehrsunfall mit einem LKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das mit Gasflaschen beladene Fahrzeuggespann witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den anliegenden Straßengraben und kippte auf die Seite. Aufgrund des geladenen Gefahrgutes wurde eine erhöhte Anzahl von ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:13

    POL-HRO: A20 bei Wismar aktuell in Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt

    Wismar (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalles ist die A20 zwischen dem Kreuz Wismar und der Anschlussstelle Zurow aktuell voll gesperrt. Voraussichtlich wird die Sperrung bis mindestens 17 Uhr andauern. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger aus bislang ungeklärter Ursache gegen 13:15 Uhr nach links von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren