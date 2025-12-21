PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung - Brand einer Garage in Rheinböllen

Koblenz (ots)

Nachdem es am 21.12.2025 gegen 07:20 Uhr zum Ausbruch eines Brandes in einem Doppelcarport kam, welches zu zwei Wohnanwesen in Rheinböllen gehört, konnten die Löscharbeiten mittlerweile erfolgreich abgeschlossen werden. Das Feuer griff lediglich auf einen sich neben dem Carport befindlichen Holzschuppen über, der Übergriff auf das ca. 6 Meter danebenstehende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort sind beendet. Zur Ursache des Feuers können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde bis zum Eintreffen der Brandermittler der Kriminalpolizei gesichert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern (Hunsrück)

06761/921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 21.12.2025 – 11:40

    POL-PDKO: Wohnungsbrand

    Boppard (ots) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses in der Oberstraße in Boppard. Alle Anwohner konnten sich eigenständig aus dem Haus begeben. Der Brand wurde durch Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht. Zwei Hausbewohner wurden verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Telefon: 06742 / 8090 ...

  • 21.12.2025 – 08:18

    POL-PDKO: Brand einer Garage in Rheinböllen

    Koblenz (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 07:20 Uhr kam es in Rheinböllen zu dem Ausbruch eines Brandes in einer zu einem Wohnanwesen gehörenden Garage. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich momentan im Einsatz. Die Feuerwehr versucht, das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Die genauen Umstände der Entstehung des Brandes sind noch unklar. Rückfragen bitte ...

  • 21.12.2025 – 03:49

    POL-PDKO: Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsum

    Andernach (ots) - Am 21.12.2025 gegen 01:25 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in Andernach im Schillerring 25 gemeldet. Bei dem Verkehrsunfall verlor eine 18-jährige Fahrzeugführerin aufgrund des Konsums von Alkohol und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Meter ein Grundstück, bis sie ...

