POL-PDKO: Wohnungsbrand
Boppard (ots)
Am Sonntagmorgen kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand eines Mehrparteienhauses in der Oberstraße in Boppard. Alle Anwohner konnten sich eigenständig aus dem Haus begeben. Der Brand wurde durch Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht. Zwei Hausbewohner wurden verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Telefon: 06742 / 8090
piboppard@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell