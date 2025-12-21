POL-PDKO: Wohnungsbrand

Koblenz (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 07:20 Uhr kam es in Rheinböllen zu dem Ausbruch eines Brandes in einer zu einem Wohnanwesen gehörenden Garage. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst befinden sich momentan im Einsatz. Die Feuerwehr versucht, das Feuer einzudämmen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Die genauen Umstände der Entstehung des Brandes sind noch unklar. Rückfragen bitte ...

