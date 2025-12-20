PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Bendorf - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Weitersburg (ots)

Am Do., den 18.12.2025, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier begegneten sich gegen 07:15 Uhr zwei Pkw und kollidierten miteinander. Dabei wurde der Fahrerspiegel eines beteiligten BMW beschädigt. Der andere Pkw entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Pkw BMW wird auf einen unteren 3-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen für Presseorgane:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig

Telefon: 02622/94020
pibendorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz

