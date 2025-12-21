Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsum

Andernach (ots)

Am 21.12.2025 gegen 01:25 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in Andernach im Schillerring 25 gemeldet. Bei dem Verkehrsunfall verlor eine 18-jährige Fahrzeugführerin aufgrund des Konsums von Alkohol und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Meter ein Grundstück, bis sie letztendlich im Garten zum Stehen kam. Dabei wurde ein massives Trümmerfeld hinterlassen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der 19-jährige Beifahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme leistete die Fahrzeugführerin massiven Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Andernach unter 02632-921-0 zu melden.

