Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung und auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall auf der Autobahn

Rostock-Autobahnkreuz A20/A19 (ots)

Am 07.01.2026 gegen 15:20 Uhr ereignete sich ein schwerer 
Verkehrsunfall mit einem beteiligten LKW.
Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-jährige bulgarische 
Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz Sprinter zunächst die A20 in 
Fahrtrichtung Lübeck. Auf Höhe des Autobahnkreuz Rostock befuhr er 
dann die Verteilerspur in Richtung A19. Augenscheinlich kam der 
Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem er in einer 
Rechtskurve zu dicht am Fahrbahnrand fuhr. In der Folge geriet das 
Fahrzeug ins Schleudern und drehte sich. Der LKW Mercedes-Benz kam 
auf der Beifahrerseite in der Bankette liegend zum Stehen.
Der Fahrzeugführer und sein 47-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.
Aufgrund des Verkehrsunfalls wurde der LKW derart beschädigt, dass 
eine erhebliche Menge an Kraftstoff auslief und ins Erdreich 
einsickerte. Zur Beseitigung wurde eine Spezialfirma beauftragt. Für 
die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde der 
Bereich des Autobahnkreuzes Rostock vollgesperrt.
Der vorläufige Sachschaden beläuft sich auf 5.500 Euro.

Marc-André Brechlin
Polizeioberkommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  07.01.2026 – 11:34

    POL-HRO: Rauchentwicklung in Wariner Wohnanlage - Eine Person verletzt

    Warin (LK NWM) (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 00:40 Uhr, kam es in einer Wohnanlage in der Brüeler Straße zu einer starken Rauchentwicklung, die einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz auslöste. Aus bisher ungeklärter Ursache trat in einem Zimmer der Anlage starker Rauch auf. Sofort eingeleitete Maßnahmen durch die Freiwilligen ...

    mehr
  07.01.2026 – 09:30

    POL-HRO: Autodiebstahl in Hagenow: Audi entwendet

    Hagenow (ots) - Nach dem Diebstahl eines Audis in Hagenow in der Nacht zu heute sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Fahrzeug mit HGN-Kennzeichen in einer Parklücke im Hellbuschweg/Ecke Spielstraße gestanden. In der Zeit von 19:30 Uhr bis 04:00 Uhr soll der weiße Audi A4 (Baujahr 2017) durch unbekannte Täter entwendet worden sein. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro ...

    mehr
  06.01.2026 – 23:13

    POL-HRO: Hoher Sachschaden durch umgekippten LKW nahe Goldberg

    Goldberg (ots) - Am 06.01.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der K 135 zwischen den Ortschaften Goldberg und Alt Schwinz ein Verkehrsunfall mit einem LKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das mit Gasflaschen beladene Fahrzeuggespann witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den anliegenden Straßengraben und kippte auf die Seite. Aufgrund des geladenen Gefahrgutes wurde eine erhöhte Anzahl von ...

    mehr
