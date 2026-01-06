PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden durch umgekippten LKW nahe Goldberg

Goldberg (ots)

Am 06.01.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der K 135 zwischen 
den Ortschaften Goldberg und Alt Schwinz ein Verkehrsunfall mit einem
LKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das mit Gasflaschen beladene 
Fahrzeuggespann witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab, 
rutschte in den anliegenden Straßengraben und kippte auf die Seite.

Aufgrund des geladenen Gefahrgutes wurde eine erhöhte Anzahl von 
Feuerwehrkräften angefordert. Die etwa 852 Gasflaschen - teilweise 
gefüllt sowie ungefüllt - wurden durch die Feuerwehr geborgen. Dazu 
wurde die Straße in beide Richtungen voll gesperrt.

Die freiwilligen Feuerwehren waren insgesamt mit 62 Kameraden und 17 
Fahrzeugen im Einsatz.

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim begab 
sich ebenfalls vor Ort, um eine mögliche Verunreinigung der 
umliegenden Gewässer durch auslaufende Betriebsstoffe zu prüfen.

Der 51-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der LKW war jedoch 
nicht mehr fahrbereit und musste in eigener Zuständigkeit geborgen 
werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Vollsperrung der K 135 wird zwecks Bergungs- und 
Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis zum frühen Morgen des 
07.01.2026, 06:00 Uhr andauern.

Max Mikoleit
Polizeikommissar
Polizeirevier Plau am See

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

