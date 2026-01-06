Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden durch umgekippten LKW nahe Goldberg

Goldberg (ots)

Am 06.01.2026 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der K 135 zwischen den Ortschaften Goldberg und Alt Schwinz ein Verkehrsunfall mit einem LKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das mit Gasflaschen beladene Fahrzeuggespann witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den anliegenden Straßengraben und kippte auf die Seite. Aufgrund des geladenen Gefahrgutes wurde eine erhöhte Anzahl von Feuerwehrkräften angefordert. Die etwa 852 Gasflaschen - teilweise gefüllt sowie ungefüllt - wurden durch die Feuerwehr geborgen. Dazu wurde die Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Die freiwilligen Feuerwehren waren insgesamt mit 62 Kameraden und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim begab sich ebenfalls vor Ort, um eine mögliche Verunreinigung der umliegenden Gewässer durch auslaufende Betriebsstoffe zu prüfen. Der 51-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der LKW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste in eigener Zuständigkeit geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung der K 135 wird zwecks Bergungs- und Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis zum frühen Morgen des 07.01.2026, 06:00 Uhr andauern. Max Mikoleit Polizeikommissar Polizeirevier Plau am See

