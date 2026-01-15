PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Brand eines Verteilerkastens

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwoch, 14. Januar 2026 gegen 14:37 Uhr der Verteilerkasten eines Mehrfamilienhauses in der Sanderstraße in Brand. Hierdurch kam es zu einer Brandentwicklung einer Wohnung im Erdgeschoss. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 14. Januar 2026 gegen 11:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus Damme mit seinem Pkw die Lenaustraße, als sie durch Einsatzkräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Januar 2026 gegen 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW 750i xDrive in grau, welcher auf dem Parkplatz eines Arztes im Finkenweg abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/967220) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Mittwoch, 14. Januar 2026 gegen 15:00 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw die Abfahrt der B69 und beabsichtigte nach links auf die Falkenrotter Straße in Richtung Vechta abzubiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines 62-jährigen Mannes aus Großenkneten. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die beiden Fahrzeugführenden und der 25-jährige Beifahrer des 62-Jährigen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 16.000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Verursacher flüchtet vor der Polizei

Am Donnerstag, 15. Januar 2026 gegen 00:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei auf einen Pkw, Skoda Fabia in schwarz aufmerksam. Dieser befuhr in auffälliger Fahrweise die Lohner Straße. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen wahrnahm entfernte er sich mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit. Der Pkw konnte wenig später verunfallt in der Wittekindstraße angetroffen werden. Es befanden sich keine Personen mehr am Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren. Der Pkw war weder versichert noch zugelassen. Hinweise auf den Fahrzeugführer oder mögliche Insassen nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

