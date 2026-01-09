Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Warnung vor Telefontrickbetrügern

Erfurt (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages wurden bei der Erfurter Polizei sieben Betrugsstraftaten im Zusammenhang mit Telefontrickbetrug angezeigt. Während es in drei Fällen glücklicherweise beim Versuch blieb, gelang es den Betrügern in den vier verbleibenden Fällen, mehrere tausend Euro zu ergaunern.

Die Masche war stets die gleiche: Die Betrüger riefen bei den Geschädigten im Alter von 85 bis 95 Jahren an und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Sie erklärten ihren Opfern, dass sie ihre Debitkarten zum Schutz vor angeblichen Betrugsfällen abholen müssten. Die Senioren kamen der Aufforderung nach und übergaben kurze Zeit später zwei Unbekannten ihre Zahlungskarten. Damit hoben die Betrüger nach ersten Erkenntnissen etwa 7.000 Euro von den Konten der Geschädigten ab.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, sich am Telefon unter Druck setzen zu lassen. Auch holen Banken oder Sparkassen niemals Karten oder Bargeld bei ihren Kunden ab. Im Zweifelsfall sollten Sie das Gespräch sofort beenden und unverzüglich Ihre Bank, Ihre Angehörigen oder die Polizei unter der Notrufnummer 110 kontaktieren. (DS)

