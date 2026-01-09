PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Erfurt (ots)

Streifenbeamte zogen heute Morgen im Erfurter Norden eine berauschte Autofahrerin aus dem Verkehr. Kurz nach 02:00 Uhr wurden die Polizisten in der Salinenstraße auf eine 27-jährige Audi-Fahrerin aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle schlug ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln an. Für die 27-Jährige war die Fahrt damit beendet. Sie musste sich auf einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskräftigkeit muss die Frau mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro sowie Punkten und einem Fahrverbot rechnen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

