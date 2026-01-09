Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomaten gesprengt und geplündert

Erfurt (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag brachten die Täter ein unbekanntes Sprengmittel zur Detonation. Anschließend hebelten sie die Rückwand des stark beschädigten Automaten auf und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt. Die Beamten vor Ort sicherten Spuren der Täter und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell