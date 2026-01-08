PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täterfeststellung nach versuchter Zigarettenautomatensprengung in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Bei einer versuchten Zigarettenautomatensprengung gestern Abend in Sömmerda konnte die Polizei zwei Täter feststellen. Die beiden 18- und 20-jährigen Männer brachten zunächst gegen 22:00 Uhr ein unbekanntes Sprengmittel im Ausgabefach eines Automaten in der Lucas-Cranach-Straße zur Detonation. Anschließend flüchteten sie in einem Auto, konnten aber wenig später durch Streifenbeamte festgestellt werden. Bei ihrer Durchsuchung wurden u. a. eine Softairwaffe, ein Schlagring, ein Böller sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werde. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung des Fahrzeugs und der Wohnung der Täter verlief ergebnislos. Da der 18-jährige Tatverdächtige zudem unter Betäubungsmitteleinfluss das Auto gefahren hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen die beiden jungen Männer wurden mehrere Verfahren, u. a. wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

