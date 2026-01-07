Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht auf gestohlenem E-Bike erwischt

Erfurt (ots)

Polizisten erwischten gestern Mittag in Erfurt einen berauschten Mann auf einem gestohlenen E-Bike. Der 41-Jährige sollte gegen 12:30 Uhr im Bereich des Domplatzes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach einem kurzen Fluchtversuch konnte er in der Stiftsgasse gestellt werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der polizeibekannte Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war sein E-Bike nach einer Diebstahlshandlung zur Fahndung ausgeschrieben. Zu allem Überfluss war es derart manipuliert, so dass zur Nutzung eine Fahrerlaubnis und ein Versicherungsschutz notwendig gewesen wären. Das E-Bike wurde beschlagnahmt und gegen den 41-Jährigen mehrere Verfahren, u. a. wegen Hehlerei, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter berauschenden Mitteln, eingeleitet. (DS)

