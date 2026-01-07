Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beutezug über den Jahreswechsel

Erfurt (ots)

Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher über den Jahreswechsel auf ein Einrichtungshaus in der Erfurter Altstadt abgesehen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftshaus. Anschließend hebelten sie mit Gewalt eine Zugangstür zu dem Geschäft auf und entwendeten etwa 300 Euro Bargeld. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung auf. (DS)

