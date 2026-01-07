PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Erfurt (ots)

Eine beschädigte Fensterscheibe war das Ergebnis eines versuchten Einbruchs in einen Friseursalon. Im Erfurter Stadtteil Daberstedt schlugen Unbekannte vermutlich am vergangenen Wochenende die Scheibe des Geschäfts ein. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und durchwühlten sie, ohne etwas zu entwenden. Dabei verursachten sie einen Sachschaden an der Scheibe von etwa 500 Euro. Dienstagmorgen wurde der Einbruchsversuch bei der Polizei angezeigt und ein Strafverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

