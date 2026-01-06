Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti an Schule in Haßleben

Landkreis Sömmerda (ots)

Wie der Polizei heute mitgeteilt wurde beschmierten Unbekannte in den Weihnachtsferien ein Schulgebäude im Landkreis Sömmerda. In der Ortslage Haßleben brachten sie ein Graffiti in der Größe von ca. 4,50 m x 2,00 m mit roter Sprühfarbe an der Fassade der Schule am Töpfermarkt an. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung auf. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell