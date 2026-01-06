Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Einbrüche in Wohnungen

Erfurt (ots)

Im Erfurter Stadtteil Roter Berg brachen unbekannte Diebe gestern Nachmittag in eine Wohnung ein. Im Tatzeitraum von etwa 14:50 Uhr bis 19:30 Uhr schlugen die Unbekannten eine Scheibe einer Erdgeschosswohnung im Jakob-Kaiser-Ring ein. Anschließend stahlen die Täter den Schmuck der 81-jährigen Geschädigten im mittleren vierstelligen Bereich sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag wurde ein Einfamilienhaus in der Joachim-Bellermann-Straße zum Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zum Haus und beschädigten dabei die Terrassentür samt Rollladen. Im Gebäude durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke um schlussendlich mit drei Schnapsflaschen vom Tatort zu flüchten. Der Wert der Beute lag bei circa 60 Euro, die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

