POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin in Lübbecke

Minden-Lübbecke (ots)

Am 13.04.2025, gegen 14:05 Uhr, befuhr ein 76-jähriger PKW Fahrer mit seinem VW die Lange Straße in Lübbecke in Fahrtrichtung Süden. Im Kreuzungsbereich Lange Straße/Osnabrücker Straße kam er mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg neben einer Ampel wartende 46 jährige Fußgängerin wurde von dem PKW erfasst und zu Boden geschleudert. Anschließend prallte der PKW gegen eine Hauswand und kam dort zum Stillstand. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zwecks Unterstützung der Ermittlungen zum Unfallhergang, wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Paderborn angefordert. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt.

