Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungsstand nach Dachstuhlbrand am Domplatz in der Silvesternacht

Erfurt (ots)

Nach dem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus am Erfurter Domplatz in der Silvesternacht (siehe Pressemeldungen der LPI Erfurt vom 01.01.2026 unter den Überschriften "Dachstuhlbrand in Erfurter Innenstadt" und "Hinweisportal zum Dachstuhlbrand in der Erfurter Innenstadt") ist die kriminalpolizeiliche Brandortuntersuchung noch nicht abgeschlossen. Zwar deuten die bisherigen Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass der Brand wahrscheinlich durch pyrotechnische Erzeugnisse, die in der Nähe des Brandorts gezündet wurden, verursacht wurde. Allerdings sind noch weitere Ermittlungen am Brandort notwendig. Über das geschaltete Hinweisportal gingen zahlreiche Videoaufnahmen ein. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für ihre Unterstützung bei den Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell