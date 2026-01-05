Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand im alten Bahnhofsgebäude in Leubingen

Landkreis Sömmerda (ots)

Freitagabend kamen Polizei und Feuerwehr in Leubingen zum Einsatz. Gegen 21:10 Uhr geriet das alte Bahnhofsgebäude in der Straße Zum Bahnhof aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Glücklicherweise wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (SO)

