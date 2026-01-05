Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zu Gebäudebrand auf

Erfurt (ots)

Heute Mittag ereignete sich in Erfurt ein Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Gegen 11:45 Uhr geriet das Treppenhaus des Gebäudes am Erfurter Anger aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Der Straßenbahnverkehr war für die Dauer der Löscharbeiten unterbrochen. Die Kriminalpolizei führte eine Brandortuntersuchung durch und nahm die Ermittlungen zu einer schweren Brandstiftung auf. (SO)

