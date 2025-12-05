Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des LKA BW: Polizeilicher Schusswaffengebrauch am 5. Dezember in Gundelfingen

Stuttgart/Freiburg (ots)

In Gundelfingen kam es am Freitagmorgen im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einem Schusswaffengebrauch, in dessen Folge ein Mann schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren Einsatzkräfte des PP Freiburg gegen 08:40 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wo ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Treppenhaus randaliert haben soll. Beim Eintreffen der Streife hielt sich der Mann mit zwei Messern bewaffnet vor dem Haus auf und ging unvermittelt auf die Polizeibeamten zu.

Nachdem er sich trotz mehrfacher Aufforderung und der Androhung des Schusswaffengebrauchs weigerte, die beiden Messer fallen zu lassen, gab einer der Polizeibeamten einen Schuss auf den 28-Jährigen ab. Hierdurch wurde dieser an der Schulter verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er sich aktuell in Behandlung befindet.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Freiburg wird die Sachbearbeitung bezüglich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen.

Der genaue Ablauf des Geschehens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Tatrekonstruktion werden auch vorliegende Bodycam-Aufzeichnungen ausgewertet.

Über diese Pressemitteilung hinausgehende Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell