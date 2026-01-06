PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Hebebühne

Erfurt (ots)

In den zurückliegenden Wochen hatten es Diebe im Erfurter Norden auf besonders schwere Beute abgesehen. Im Tatzeitraum vom 15.12.2025 bis gestern Mittag entwendeten Unbekannten eine Hebebühne vom Firmengelände eines Autohauses in der Mittelhäuserstraße. Wie die Täter ihre circa eine Tonne schwere Beute im Wert von knapp 7.000 Euro vom Tatort bewegen konnten ist u. a. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen bezüglich eines Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 07:39

    LPI-EF: Zwei Einbrüche in Wohnungen

    Erfurt (ots) - Im Erfurter Stadtteil Roter Berg brachen unbekannte Diebe gestern Nachmittag in eine Wohnung ein. Im Tatzeitraum von etwa 14:50 Uhr bis 19:30 Uhr schlugen die Unbekannten eine Scheibe einer Erdgeschosswohnung im Jakob-Kaiser-Ring ein. Anschließend stahlen die Täter den Schmuck der 81-jährigen Geschädigten im mittleren vierstelligen Bereich sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Im Tatzeitraum von Sonntag ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 16:13

    LPI-EF: Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen zu Gebäudebrand auf

    Erfurt (ots) - Heute Mittag ereignete sich in Erfurt ein Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Gegen 11:45 Uhr geriet das Treppenhaus des Gebäudes am Erfurter Anger aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:32

    LPI-EF: Brand im alten Bahnhofsgebäude in Leubingen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Freitagabend kamen Polizei und Feuerwehr in Leubingen zum Einsatz. Gegen 21:10 Uhr geriet das alte Bahnhofsgebäude in der Straße Zum Bahnhof aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Glücklicherweise wurden durch den Brand keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (SO) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren