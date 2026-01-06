Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Hebebühne

Erfurt (ots)

In den zurückliegenden Wochen hatten es Diebe im Erfurter Norden auf besonders schwere Beute abgesehen. Im Tatzeitraum vom 15.12.2025 bis gestern Mittag entwendeten Unbekannten eine Hebebühne vom Firmengelände eines Autohauses in der Mittelhäuserstraße. Wie die Täter ihre circa eine Tonne schwere Beute im Wert von knapp 7.000 Euro vom Tatort bewegen konnten ist u. a. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen bezüglich eines Diebstahls. (SO)

