PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl in Erfurt

Erfurt (ots)

Bereits am 09.11.2025 kam es im Erfurter Ortsteil Stotternheim zu einem Trickdiebstahl. Gegen 10:30 Uhr öffnete eine 78-Jährige ihre Wohnungstür, da sie den Pflegedienst erwartete. Stattdessen standen zwei unbekannte Personen, ein Mann und eine Frau, vor ihrer Tür. Während der Mann die Geschädigte ablenkte, legte ihr die Frau eine große goldfarbene Kette um den Hals. Im weiteren Verlauf des Gesprächs nahm die Unbekannte die goldfarbene Kette wieder ab und entwendete dabei die Kette der Geschädigten, die diese zuvor getragen hatte.

Anschließend flüchteten beide Täter in einem dunkelfarbenen Auto in Richtung Stotternheim. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die die beschriebenen Personen oder das Fahrzeug in Tatortnähe gesehen haben.

Die Geschädigte beschrieb beide Täter als etwa 160 cm groß und von kräftiger Statur. Die Frau trug einen grünen Pullover. Beide sollen mit einem nicht erkennbar lokalen Akzent gesprochen haben.

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0327149 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:32

    LPI-EF: Einbruch in Erfurter Innenstadt

    Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Samstag 18:00 Uhr bis gestern 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Anger. Anschließend brachen sie die Eingangstüren von mehreren Geschäften auf und stahlen mehrere Geldkassetten, Gutscheine, Schlüssel und einen Tresor. Die Diebe ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:22

    LPI-EF: Graffiti an Schule in Haßleben

    Landkreis Sömmerda (ots) - Wie der Polizei heute mitgeteilt wurde beschmierten Unbekannte in den Weihnachtsferien ein Schulgebäude im Landkreis Sömmerda. In der Ortslage Haßleben brachten sie ein Graffiti in der Größe von ca. 4,50 m x 2,00 m mit roter Sprühfarbe an der Fassade der Schule am Töpfermarkt an. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 07:40

    LPI-EF: Diebe stehlen Hebebühne

    Erfurt (ots) - In den zurückliegenden Wochen hatten es Diebe im Erfurter Norden auf besonders schwere Beute abgesehen. Im Tatzeitraum vom 15.12.2025 bis gestern Mittag entwendeten Unbekannten eine Hebebühne vom Firmengelände eines Autohauses in der Mittelhäuserstraße. Wie die Täter ihre circa eine Tonne schwere Beute im Wert von knapp 7.000 Euro vom Tatort bewegen konnten ist u. a. Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen bezüglich eines Diebstahls. (SO) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren