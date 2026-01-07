Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl in Erfurt

Erfurt (ots)

Bereits am 09.11.2025 kam es im Erfurter Ortsteil Stotternheim zu einem Trickdiebstahl. Gegen 10:30 Uhr öffnete eine 78-Jährige ihre Wohnungstür, da sie den Pflegedienst erwartete. Stattdessen standen zwei unbekannte Personen, ein Mann und eine Frau, vor ihrer Tür. Während der Mann die Geschädigte ablenkte, legte ihr die Frau eine große goldfarbene Kette um den Hals. Im weiteren Verlauf des Gesprächs nahm die Unbekannte die goldfarbene Kette wieder ab und entwendete dabei die Kette der Geschädigten, die diese zuvor getragen hatte.

Anschließend flüchteten beide Täter in einem dunkelfarbenen Auto in Richtung Stotternheim. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die die beschriebenen Personen oder das Fahrzeug in Tatortnähe gesehen haben.

Die Geschädigte beschrieb beide Täter als etwa 160 cm groß und von kräftiger Statur. Die Frau trug einen grünen Pullover. Beide sollen mit einem nicht erkennbar lokalen Akzent gesprochen haben.

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0327149 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell