Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt ein. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Samstag 18:00 Uhr bis gestern 07:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Anger. Anschließend brachen sie die Eingangstüren von mehreren Geschäften auf und stahlen mehrere Geldkassetten, Gutscheine, Schlüssel und einen Tresor. Die Diebe flüchteten unerkannt mit ihrem Beutegut im Gesamtwert von mehr als 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

