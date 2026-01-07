Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetalldiebe schlagen im Erfurter Norden zu

Erfurt (ots)

Buntmetalldiebe schlugen im Erfurter Norden zu. Ein Mitarbeiter eines Betonwerks informierte gestern Mittag die Polizei. Diebe hatten die Firma über die Feiertage heimgesucht und etwa 1.000 Meter Kupferkabel im Wert von circa 6.000 Euro gestohlen. Dazu betraten die Unbekannten das Firmengelände im Stadtteil Hohenwinden. Anschließend durchtrennten sie das dort verbaute Kabel mit einem unbekannten Schneidewerkzeug und transportierten es ab. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren der Täter. Ermittlungen wegen Diebstahls von Buntmetall sowie Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (DS)

