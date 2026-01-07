PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetalldiebe schlagen im Erfurter Norden zu

Erfurt (ots)

Buntmetalldiebe schlugen im Erfurter Norden zu. Ein Mitarbeiter eines Betonwerks informierte gestern Mittag die Polizei. Diebe hatten die Firma über die Feiertage heimgesucht und etwa 1.000 Meter Kupferkabel im Wert von circa 6.000 Euro gestohlen. Dazu betraten die Unbekannten das Firmengelände im Stadtteil Hohenwinden. Anschließend durchtrennten sie das dort verbaute Kabel mit einem unbekannten Schneidewerkzeug und transportierten es ab. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren der Täter. Ermittlungen wegen Diebstahls von Buntmetall sowie Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 15:00

    LPI-EF: Beutezug über den Jahreswechsel

    Erfurt (ots) - Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher über den Jahreswechsel auf ein Einrichtungshaus in der Erfurter Altstadt abgesehen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftshaus. Anschließend hebelten sie mit Gewalt eine Zugangstür zu dem Geschäft auf und entwendeten etwa 300 Euro Bargeld. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:00

    LPI-EF: Versuchter Einbruch in Friseursalon

    Erfurt (ots) - Eine beschädigte Fensterscheibe war das Ergebnis eines versuchten Einbruchs in einen Friseursalon. Im Erfurter Stadtteil Daberstedt schlugen Unbekannte vermutlich am vergangenen Wochenende die Scheibe des Geschäfts ein. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und durchwühlten sie, ohne etwas zu entwenden. Dabei verursachten sie einen Sachschaden an der Scheibe von etwa 500 Euro. Dienstagmorgen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 07:00

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl in Erfurt

    Erfurt (ots) - Bereits am 09.11.2025 kam es im Erfurter Ortsteil Stotternheim zu einem Trickdiebstahl. Gegen 10:30 Uhr öffnete eine 78-Jährige ihre Wohnungstür, da sie den Pflegedienst erwartete. Stattdessen standen zwei unbekannte Personen, ein Mann und eine Frau, vor ihrer Tür. Während der Mann die Geschädigte ablenkte, legte ihr die Frau eine große goldfarbene Kette um den Hals. Im weiteren Verlauf des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren