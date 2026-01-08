Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte Geschädigte nach Handydiebstahl gesucht

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht die Geschädigte nach einem Handydiebstahl. Die Tat wurde durch Überwachungsaufnahmen eines Supermarktes aufgedeckt und erst damit polizeibekannt. Demnach wurde der unbekannten Geschädigten am 25.11.2025 gegen 10:15 Uhr beim Verlassen eines Supermarktes in der Magdeburger Allee das Handy aus der rechten Jackentasche von einem Mann gestohlen.

Die Geschädigte ist etwa 150 bis 160 cm groß, von schlanker Gestalt und Brillenträgerin. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Mantel, einer dunklen Hose sowie einem blauen Rucksack mit bunten Applikationen.

Die Geschädigte, Personen die sie kennen oder Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0307220 zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell