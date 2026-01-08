PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Fußballfan

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SG Dynamo Dresden am Samstag, 6. Dezember 2025, im Fritz-Walter-Stadion kam zu einem gewaltsamen Vorfall.

Gegen 15:20 Uhr überfielen mehrere mutmaßliche Dresdner Fans in der Kantstraße (Einmündung Erbsenberg) einen anderen Fußballfan. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich um einen Anhänger des 1. FC Kaiserslautern handelt. Die Täter raubten ihm gewaltsam seinen Fanschal. Anschließend flüchteten sie in Richtung Barbarossastraße. Ein Tatverdächtiger konnte am Messeplatz vorläufig festgenommen und kontrolliert werden.

Der beraubte Fan ist etwa 35- bis 40-Jahre alt und von kräftiger Statur. Er ist 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann braune Schuhe, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit neongrünen und orangenen Streifen. Zudem führte er eine weinrote Stofftasche mit einem blauen Sitzkissen mit sich. Der Betroffene verließ den Tatort noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Polizei bittet den Geschädigten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-0 beim Sachgebiet Fußball des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern zu melden. Auch Zeugen, die Angaben machen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 15:54

    POL-PDKL: Polizisten beleidigt und bedroht

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagmittag randalierte ein 43-Jähriger in der Gaustraße. Anwohner verständigten die Polizei, weil der Mann herumschrie und gegen Fahrzeuge trat. Als die Beamten den Mann ansprachen, verhielt er sich direkt aggressiv. Er beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten fortwährend und missachtete deren Anweisungen. Letztendlich war der Einsatz von Pfefferspray erforderlich. Nachdem sich der Mann ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:19

    POL-PDKL: Mann investiert angeblich in Kryptowährung

    Kaiserslautern (ots) - Internetbetrügern ist ein Mann in die Falle gegangen. Er hat auf einer angeblichen Handelsseite ein Angebot gefunden, in Kryptowährung zu investieren. Er legte dafür auch ein entsprechendes Konto an. Das angelegte Geld vermehrte sich scheinbar. Als der Mann allerdings etwas davon abheben wollte, funktionierte das nicht. Er rief bei seiner vermeintlich persönlichen Beraterin an, sie vertröstete ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:16

    POL-PDKL: Exhibitionist erneut gesichtet

    Weilerbach (ots) - Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet, um Hinweise zu einem Exhibitionisten zu erhalten (wir berichteten: https://s.rlp.de/CFlcFYG ). Der Mann hatte am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in Weilerbach öffentlich masturbiert. Nun meldete sich eine Frau, die beim Spazierengehen mit ihrem Hund gleich zweimal auf den Unbekannten traf. Dieser hatte sich vor ihr entblößt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren