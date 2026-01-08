Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Fußballfan

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der SG Dynamo Dresden am Samstag, 6. Dezember 2025, im Fritz-Walter-Stadion kam zu einem gewaltsamen Vorfall.

Gegen 15:20 Uhr überfielen mehrere mutmaßliche Dresdner Fans in der Kantstraße (Einmündung Erbsenberg) einen anderen Fußballfan. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich um einen Anhänger des 1. FC Kaiserslautern handelt. Die Täter raubten ihm gewaltsam seinen Fanschal. Anschließend flüchteten sie in Richtung Barbarossastraße. Ein Tatverdächtiger konnte am Messeplatz vorläufig festgenommen und kontrolliert werden.

Der beraubte Fan ist etwa 35- bis 40-Jahre alt und von kräftiger Statur. Er ist 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann braune Schuhe, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit neongrünen und orangenen Streifen. Zudem führte er eine weinrote Stofftasche mit einem blauen Sitzkissen mit sich. Der Betroffene verließ den Tatort noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Polizei bittet den Geschädigten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-0 beim Sachgebiet Fußball des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern zu melden. Auch Zeugen, die Angaben machen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

