POL-PDKL: Exhibitionist erneut gesichtet

Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet, um Hinweise zu einem Exhibitionisten zu erhalten (wir berichteten: https://s.rlp.de/CFlcFYG ). Der Mann hatte am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in Weilerbach öffentlich masturbiert. Nun meldete sich eine Frau, die beim Spazierengehen mit ihrem Hund gleich zweimal auf den Unbekannten traf. Dieser hatte sich vor ihr entblößt und wieder sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen und bittet um Informationen unter 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern. Der Exhibitionist wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, hellhäutig, dunkel gekleidet mit einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht beschrieben. | laa

