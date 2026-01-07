PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist erneut gesichtet

Weilerbach (ots)

Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet, um Hinweise zu einem Exhibitionisten zu erhalten (wir berichteten: https://s.rlp.de/CFlcFYG ). Der Mann hatte am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in Weilerbach öffentlich masturbiert. Nun meldete sich eine Frau, die beim Spazierengehen mit ihrem Hund gleich zweimal auf den Unbekannten traf. Dieser hatte sich vor ihr entblößt und wieder sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Polizei sucht weiterhin nach Hinweisen und bittet um Informationen unter 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern. Der Exhibitionist wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, hellhäutig, dunkel gekleidet mit einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht beschrieben. | laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 16:00

    POL-PDKL: Gruppe verübt Ladendiebstahl in Baumarkt

    Kaiserslautern (ots) - Der Detektiv eines Baumarktes im Stadtgebiet hat drei Männer mutmaßlich beim gemeinschaftlichen Diebstahl erwischt. Die Tatverdächtigen versteckten am Montagmittag diverse Waren des Marktes in ihren Taschen. Die drei Männer wurden in der Werkzeugabteilung von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Sie hatten Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro in ihren Taschen. Das Trio muss nun ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:58

    POL-PDKL: Falsche SWK-Mitarbeiter unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - In der Pirmasenser Straße sind vermutlich falsche Mitarbeitende der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) gesichtet worden. Laut Informationen eines Anwohners waren die Unbekannten am Montagnachmittag zu Fuß unterwegs. Die Verdächtigen haben dunkle Kleidung getragen. Beim Eintreffen der Polizei waren sie nicht mehr anzutreffen. Sollte Ihnen etwas auffallen oder merkwürdig vorkommen, informieren Sie ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 15:37

    POL-PDKL: Rucksack gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Montagmorgen wurde eine 56-jährige Frau in der Königstraße, Ecke Roonstraße, Opfer eines Diebstahls. Während sie auf ihre Fahrgemeinschaft wartete, stellte sie ihren Rucksack neben sich ab. In einem unbeobachteten Moment entwendeten unbekannte Täter den Rucksack mitsamt Geldbörse und diversen persönlichen Dokumenten. Noch bevor der Frau der Diebstahl auffiel, waren die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren