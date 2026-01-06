Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gruppe verübt Ladendiebstahl in Baumarkt

Kaiserslautern (ots)

Der Detektiv eines Baumarktes im Stadtgebiet hat drei Männer mutmaßlich beim gemeinschaftlichen Diebstahl erwischt. Die Tatverdächtigen versteckten am Montagmittag diverse Waren des Marktes in ihren Taschen. Die drei Männer wurden in der Werkzeugabteilung von der Polizei angetroffen und kontrolliert. Sie hatten Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro in ihren Taschen. Das Trio muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. |laa

