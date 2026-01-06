Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Falsche SWK-Mitarbeiter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In der Pirmasenser Straße sind vermutlich falsche Mitarbeitende der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) gesichtet worden. Laut Informationen eines Anwohners waren die Unbekannten am Montagnachmittag zu Fuß unterwegs. Die Verdächtigen haben dunkle Kleidung getragen. Beim Eintreffen der Polizei waren sie nicht mehr anzutreffen. Sollte Ihnen etwas auffallen oder merkwürdig vorkommen, informieren Sie die Polizei unter 0631 369-14299 und bleiben Sie stets wachsam. Zudem sollten Sie vorsichtig sein und keine Fremden ins Haus lassen. Weitere Tipps zum Thema Haustürbetrug und Trickdiebstahl finden Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/ |laa

