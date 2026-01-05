PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Schutzplanke kollidiert - Fahrer leicht verletzt

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der K53 zwischen Stelzenberg und Kaiserslautern zu einem Unfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 56-Jährige Fahrzeugführer aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto. Durch den Zusammenstoß mit einer Leitplanke erlitt der Mann leichte Verletzungen und musste zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Der VW Tiguan war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:25

    POL-PDKL: Geparktes Fahrzeug beschädigt

    Kaiserslautern (ots) - In der Pariser Straße beschädigten Unbekannte am Sonntag ein abgestelltes Fahrzeug. Der betroffene VW Golf parkte zwischen 0:30 Uhr und 21 Uhr in Höhe der Hausnummer 75. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:18

    POL-PDKL: Exhibitionist am Kinderspielplatz

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Sonntagnachmittag im Bereich der Mackenbacher Straße gesehen wurde. Zeugen, die mit ihrem Kind den Spielplatz im Naherholungsgebiet besuchten, wurden gegen 15.30 Uhr auf den Unbekannten aufmerksam und konnten sehen, wie der Mann schließlich sein Glied aus der Hose holte und öffentlich masturbierte. Sie verließen daraufhin den ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:44

    POL-PDKL: Lautstarker Streit führt zu Polizeieinsatz

    Kaiserslautern (ots) - Weil er laut herumschrie, hat ein Mann am Sonntagnachmittag in der Fruchthallstraße die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zeugen verständigten gegen 17.30 Uhr die Polizei und teilten mit, dass im Hosenbund des Unbekannten eine Schusswaffe zu erkennen sei. Die ausgerückte Streife konnte die beschriebene Person in der Nähe feststellen und nahm den Mann vorläufig fest. Der 50-Jährige machte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren