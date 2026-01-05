Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Schutzplanke kollidiert - Fahrer leicht verletzt

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der K53 zwischen Stelzenberg und Kaiserslautern zu einem Unfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 56-Jährige Fahrzeugführer aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto. Durch den Zusammenstoß mit einer Leitplanke erlitt der Mann leichte Verletzungen und musste zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Der VW Tiguan war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro. | kle

