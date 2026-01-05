Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionist am Kinderspielplatz

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Sonntagnachmittag im Bereich der Mackenbacher Straße gesehen wurde. Zeugen, die mit ihrem Kind den Spielplatz im Naherholungsgebiet besuchten, wurden gegen 15.30 Uhr auf den Unbekannten aufmerksam und konnten sehen, wie der Mann schließlich sein Glied aus der Hose holte und öffentlich masturbierte.

Sie verließen daraufhin den Platz und konnten nur noch beobachten, wie der Unbekannte kurz darauf in Richtung des Wohngebietes weiterlief. Er konnte bei der anschließenden Suche durch die Polizei nicht mehr gesichtet werden.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, hellhäutig, dunkel gekleidet und ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell