POL-PDKL: Lautstarker Streit führt zu Polizeieinsatz

Weil er laut herumschrie, hat ein Mann am Sonntagnachmittag in der Fruchthallstraße die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zeugen verständigten gegen 17.30 Uhr die Polizei und teilten mit, dass im Hosenbund des Unbekannten eine Schusswaffe zu erkennen sei.

Die ausgerückte Streife konnte die beschriebene Person in der Nähe feststellen und nahm den Mann vorläufig fest. Der 50-Jährige machte den Eindruck, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden eine Schreckschusspistole sowie ein sogenanntes Einhandmesser gefunden und sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Justiz brachten die Einsatzkräfte den Mann zu seiner Wohnanschrift und durchsuchten auch dort die Räume. Dabei stellten die Beamten einen Schlagring sicher.

Auf sein Verhalten angesprochen, gab der 50-Jährige an, er sei aus einem Auto heraus von zwei Unbekannten beleidigt worden. Daraus habe sich lediglich ein lautstarker Streit entwickelt. Zu Bedrohungen kam es nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Da sich der Mann zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte, durfte er in seiner Wohnung bleiben. Er erhielt jedoch einen Platzverweis für den Altstadtbereich bis zum nächsten Morgen. |cri

