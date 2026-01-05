PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lautstarker Streit führt zu Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots)

Weil er laut herumschrie, hat ein Mann am Sonntagnachmittag in der Fruchthallstraße die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zeugen verständigten gegen 17.30 Uhr die Polizei und teilten mit, dass im Hosenbund des Unbekannten eine Schusswaffe zu erkennen sei.

Die ausgerückte Streife konnte die beschriebene Person in der Nähe feststellen und nahm den Mann vorläufig fest. Der 50-Jährige machte den Eindruck, unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurden eine Schreckschusspistole sowie ein sogenanntes Einhandmesser gefunden und sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Justiz brachten die Einsatzkräfte den Mann zu seiner Wohnanschrift und durchsuchten auch dort die Räume. Dabei stellten die Beamten einen Schlagring sicher.

Auf sein Verhalten angesprochen, gab der 50-Jährige an, er sei aus einem Auto heraus von zwei Unbekannten beleidigt worden. Daraus habe sich lediglich ein lautstarker Streit entwickelt. Zu Bedrohungen kam es nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Da sich der Mann zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte, durfte er in seiner Wohnung bleiben. Er erhielt jedoch einen Platzverweis für den Altstadtbereich bis zum nächsten Morgen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 10:44

    POL-PDKL: Polizei stellt alkoholisierte Fahrzeugführer in Kaiserslautern fest

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 00:53 Uhr in der Spittelstraße 5 in Kaiserslautern ein 20-jähriger Fahranfänger im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte leichten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,29 Promille, für Fahranfänger ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 20:11

    POL-PDKL: Dachstuhlbrand - Bewohner verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Silvesternachmittag kam es im Ortsteil Erzhütten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen löschen. Beide Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Das Wohnhaus ist bis auf ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:51

    POL-PDKL: Paketzusteller beleidigt, genötigt und verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Anstatt des erhofften Pakets erhielt ein 62-Jähriger in der Plauener Straße am Montagnachmittag mehrere Strafanzeigen. Da er auf ein Päckchen wartete, konfrontierte der Mann gegen 14:30 Uhr einen Paketboten. Laut seiner Aussage habe der Zusteller das Paket nicht ausgeliefert und mit "Annahme verweigert" deklariert. Aufgrund dessen beleidigte der 62-Jährige sein Gegenüber mehrfach und drohte ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren