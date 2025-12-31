Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Dachstuhlbrand - Bewohner verletzt
Kaiserslautern (ots)
Am späten Silvesternachmittag kam es im Ortsteil Erzhütten zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen löschen. Beide Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Benachbarte Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |ha
