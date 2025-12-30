Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schläge unter Bekannten

Kaiserslautern (ots)

Zwei Bekannte bekamen sich in der Nacht zu Dienstag in die Haare. Der Grund ist derzeit noch nicht bekannt. Das Duo war gegen 1:25 Uhr am St.-Martins-Platz unterwegs, als die 30 und 50 Jahre alten Männer plötzlich in Streit gerieten. Der Disput endete damit, dass der Jüngere, dem Älteren ins Gesicht schlug. Die Polizei kontrollierte die stark alkoholisierten Streithähne. Hierbei fiel auf, dass der 50-Jährige gegen einen bereits zuvor ausgesprochenen Platzverweis verstoßen hatte. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und er musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Der 30-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

