PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeieinsatz nach Bedrohung in der Fruchthallstraße

Kaiserslautern (ots)

Ein 47-Jähriger hat am Montag in einem Lebensmittelmarkt in der Fruchthallstraße mutmaßlich zwei Personen bedroht. Nach aktuellen Erkenntnissen war dabei ein Messer im Spiel.

Zeugen alarmierten die Polizei und berichteten, dass der Mann mit einem Brotmesser durch die Fußgängerzone laufe. Einsatzkräfte trafen den 47-Jährigen vor dem Einkaufszentrum in der Innenstadt an. Wie sich später herausstellte, hatte er unter mehreren Pullovern und Jacken ein Obstmesser an seinem Körper versteckt. Zudem fanden die Beamten bei ihm neuwertige Kleidungsstücke und Lebensmittel - teilweise noch mit Etiketten. Ein Brotmesser wurde nicht vorgefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt; eine Zuordnung zu einem bestimmten Geschäft steht jedoch noch aus.

Auf richterliche Anordnung hin nahm die Polizei den 47-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Bedrohung und Ladendiebstahl. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:58

    POL-PDKL: Alkoholisierte Autofahrer gestoppt

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagmorgen hatte die Polizei in Kaiserslautern alle Hände voll zu tun: Die Beamten zogen zahlreiche alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr. In der Denisstraße fiel den Einsatzkräften ein 38-Jähriger auf, der mit seinem Wagen losfahren wollte. Die Kontrolle ergab, dass er nicht mehr fahrtüchtig war. Der Fahrtantritt wurde dem Mann untersagt, der Autoschlüssel vorsorglich ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:34

    POL-PDKL: Vermisste Seniorin aus Erfenbach angetroffen

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagmittag nahm eine Vermisstensuche einen glücklichen Ausgang: Gegen 11 Uhr wurde eine Seniorin aus Erfenbach als vermisst gemeldet. Angehörige wandten sich daraufhin an die Polizei. Einsatzkräfte suchten nach der an Demenz erkrankten Frau und trafen sie kurz vor 13 Uhr wohlbehalten an einer Bushaltestelle in der Lauterstraße an. Eine Polizeistreife brachte die 64-Jährige schließlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren