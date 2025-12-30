Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeieinsatz nach Bedrohung in der Fruchthallstraße

Kaiserslautern (ots)

Ein 47-Jähriger hat am Montag in einem Lebensmittelmarkt in der Fruchthallstraße mutmaßlich zwei Personen bedroht. Nach aktuellen Erkenntnissen war dabei ein Messer im Spiel.

Zeugen alarmierten die Polizei und berichteten, dass der Mann mit einem Brotmesser durch die Fußgängerzone laufe. Einsatzkräfte trafen den 47-Jährigen vor dem Einkaufszentrum in der Innenstadt an. Wie sich später herausstellte, hatte er unter mehreren Pullovern und Jacken ein Obstmesser an seinem Körper versteckt. Zudem fanden die Beamten bei ihm neuwertige Kleidungsstücke und Lebensmittel - teilweise noch mit Etiketten. Ein Brotmesser wurde nicht vorgefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt; eine Zuordnung zu einem bestimmten Geschäft steht jedoch noch aus.

Auf richterliche Anordnung hin nahm die Polizei den 47-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Bedrohung und Ladendiebstahl. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell