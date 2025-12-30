Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Paketzusteller beleidigt, genötigt und verletzt

Kaiserslautern (ots)

Anstatt des erhofften Pakets erhielt ein 62-Jähriger in der Plauener Straße am Montagnachmittag mehrere Strafanzeigen. Da er auf ein Päckchen wartete, konfrontierte der Mann gegen 14:30 Uhr einen Paketboten. Laut seiner Aussage habe der Zusteller das Paket nicht ausgeliefert und mit "Annahme verweigert" deklariert. Aufgrund dessen beleidigte der 62-Jährige sein Gegenüber mehrfach und drohte ihm mit Schlägen. Schließlich griff er nach dem Handy des Auslieferfahrers und verletzte ihn hierbei. Die Polizei wurde hinzugerufen. Anstelle seines Pakets gab es Strafanzeigen, wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und der Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

